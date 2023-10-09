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Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем

Haber Turk: Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил 9 октября телеканал Haber Turk со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались последние события в Израиле и Палестине, а также напряженность в регионе», — говорится в сообщении.

Эрдоган, в частности, отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.

Накануне, 8 октября, Эрдоган призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины, отметил он.

В тот же день постоянный представитель Палестины при Совете Безопасности ООН Рияд Мансур призвал страны убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большее число жертв с обеих сторон конфликта. Он отметил, что еврейское государство пытается оправдать новые удары, «опираясь на ложные причины», такие как укрепление безопасности, но и блокада сектора Газа, и удары приводят лишь к увеличению числа жертв.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Израиль официально переходит в «состояние войны», отметил он 8 октября.

Вечером того же дня армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

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По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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