Поспред Палестины призвал членов СБ ООН убедить Израиль изменить курс

Постоянный представитель Палестины при Совете Безопасности ООН Рияд Мансур призвал страны убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большее число жертв с обеих сторон конфликта. Об этом он сообщил в воскресенье, 8 октября, на экстренном заседании организации.

«Не дайте Израилю показать, что мы неправы — ради нашего и их спасения. Не время позволить Израилю удвоить число неверных действий — время сказать Израилю, что ему следует изменить курс. И что это и есть путь к миру. Когда не будут убивать ни палестинцев, ни израильтян», — заявил Мансур.

По его словам, Израиль пытается оправдать новые удары, «опираясь на ложные причины», такие как укрепление безопасности и необходимость уничтожения военного потенциала движения ХАМАС. Однако и блокада по сектору Газа, и удары приводят лишь к увеличению числа жертв с обеих сторон конфликта.

«Мы знаем только одно: заявления о праве защищать себя интерпретируются Израилем как то, что у него есть лицензия на убийство. Это и привело нас сюда. 370 — и это число растет прямо сейчас — столько палестинцев было убито всего за день, включая детей — некоторым было пару месяцев от роду. Целые семьи погибли во сне. Принесет ли это безопасность? Укрепит ли это мир?» — задался вопросом постпред Палестины.

Ранее в этот день постпред Палестины в Лиге арабских государств посол (ЛАГ) Моханнад Аклук объявил о запросе экстренного заседания Совета глав министерств иностранных дел организации. Аклук отметил, что встреча необходима в свете израильской агрессии против палестинского народа, включая эскалацию на территорию мечети Аль-Акса.

Также 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер считает, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

В этот же день минздрав Палестины сообщил о том, что число погибших палестинцев с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.