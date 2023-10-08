Палестина запросила экстренные заседания ЛАГ и СБ ООН

Постоянный представитель Палестины в Лиге арабских государств посол (ЛАГ) Моханнад Аклук объявил о запросе экстренного заседания Совета глав министерств иностранных дел организации. Министры должны быть созваны как можно скорее, передает агентство WAFA.

«Цель встречи — обсудить пути политической мобилизации как на арабском, так и на международном уровне, чтобы остановить продолжающуюся израильскую агрессию в секторе Газа, обеспечить международную защиту палестинского народа и достичь мира и безопасности на основе международного права, законных международных резолюций и положений Арабской мирной инициативы», — приводит агентство 7 октября слова постпреда Палестины.

Аклук отметил, что встреча необходима в свете израильской агрессии против палестинского народа, включая эскалацию на территорию мечети Аль-Акса.

Кроме того, экстренное заседание Совета Безопасности ООН запросил постпред Палестины при международной организации Рияд Мансур. Он подчеркнул, что все, кто верит в Устав ООН и международное право, не должны упускать из виду «более широкую картину», передает 8 октября телеканал Al Jazeera.

«Нам необходимо отстаивать видение, закрепленное в резолюции Совета Безопасности… и принять необходимые меры для обеспечения соблюдения их положений. Израиль ожидает и требует политической и военной поддержки, одновременно продвигая цели, которые фундаментально противоречат международной легитимности и консенсусу», — заявил Мансур в штаб-квартире ООН.

8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер считает, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

В этот же день минздрав Палестины сообщил о том, что число погибших палестинцев с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил в ночь на 8 октября, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.