Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Палестиной и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации заявил о готовности выступить посредником для прекращения конфликта Израиля и Палестины. Трансляцию 9 октября вел турецкий телеканал TRT Haber.

«Мы готовы к любому посредничеству для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния», — заявил Эрдоган.

Ранее в этот день Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.

Накануне, 8 октября, турецкий лидер призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте. Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины, отметил он.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Израиль официально переходит в «состояние войны», отметил он 8 октября.

Вечером того же дня армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 700, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.