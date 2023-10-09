Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль
Мир
Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем
Мир
Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре
Мир
Коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
Мир
В Палестине сообщили об отсутствии планов осуждать действия ХАМАС
Мир
В ЕС пообещали предоставлять гуманитарную помощь палестинцам
Мир
Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем
Мир
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Спорт
ХК «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Запада КХЛ
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Сюжет:

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Палестиной и Израилем

Эрдоган: Турция готова выступить посредником в конфликте Израиля и Палестины
0
Фото: REUTERS/Turkish Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации заявил о готовности выступить посредником для прекращения конфликта Израиля и Палестины. Трансляцию 9 октября вел турецкий телеканал TRT Haber.

«Мы готовы к любому посредничеству для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния», — заявил Эрдоган.

Война не приходит одна: чем Израиль ответил ХАМАС и чего ждать дальше
Число жертв с обеих сторон уже исчисляется сотнями

Ранее в этот день Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.

Накануне, 8 октября, турецкий лидер призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте. Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины, отметил он.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Израиль официально переходит в «состояние войны», отметил он 8 октября.

Вечером того же дня армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 700, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023