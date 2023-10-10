Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 октября, назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики на Ближнем Востоке США, которые пытались монополизировать урегулирование. Такое заявление он сделал на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в ходе его визита в Москву.

«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», — указал президент.

Он также заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны стремиться свести к минимуму ущерб гражданскому населению.

«В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю: и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что решать конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.

В свою очередь, ас-Судани отметил, что ответственность за эскалацию в регионе и урегулирование ситуации лежит на мировых державах. Он назвал обострение палестино-израильского конфликта опасной эскалацией, которая ведет к разрушению сектора Газа.

«Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду восстания палестинцев с требованием прекратить нарушения их прав. <...> очень опасная эскалация, в результате которой гибнут мирные граждане, осуществляются спонтанные бомбардировки, в том числе гражданских объектов. Всё это ведет к разрушению сектора Газа», — сказал иракский премьер.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.