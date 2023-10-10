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Движение «Хезболла» заявило об ударе по Израилю в ответ на гибель бойцов

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Фото: TASS/EPA/WAEL HAMZEH
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Ливанское шиитское формирование «Хезболла» 9 октября заявило об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

«После гибели трех братьев-борцов за веру сегодня днем в результате нападения Израиля на ливанские города и деревни группы исламского сопротивления в качестве своего первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит, являющиеся командным центром дивизии «Галилея», и казармы «Авивим», служащие командным центром Западной бригады», — говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

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В этот же день израильские военные сообщили об обстреле территории страны из Ливана.

Также 9 октября ВВС Израиля нанесли удары по трем блокпостам, принадлежавшим сторонникам ливанского шиитского формирования «Хезболла». Отмечалось, что были убиты вооруженные боевики, один бежал на территорию Ливана.

Кроме того, в этот день сообщалось, что около 12 ракет было выпущено из Ливана в сторону Израиля. Позднее Al Hadath дал опровержение о запуске ракет с юга Ливана в Израиль, ссылаясь на сообщение ливанской армии.

Как предположил востоковед, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, страны Ближнего Востока оказались не готовы к началу палестино-израильского конфликта, и сейчас соседние с Израилем государства оказались в затруднительном положении.

Также 9 октября научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал в разговоре с «Известиями», что прямого вовлечения третьих стран в конфликт между Израилем и Палестиной не будет. При этом он отметил, что у радикальных арабских группировок на юге Ливана есть соблазн поддержать действия палестинского движения ХАМАС и открыть второй фронт борьбы с израильским государством.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. По последним данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли более 900 жителей Израиля. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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