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СМИ сообщили о запуске 12 ракет из Ливана в сторону Израиля

Al Hadath: 12 ракет выпущены из Ливана в сторону Израиля
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Порядка 12 ракет было выпущено из Ливана в сторону Израиля. Об этом 9 октября сообщает телеканал Al Hadath.

«С юга Ливана в сторону Израиля было выпущено 12 ракет», — говорится в информационном сообщении.

Кто осуществил ракетный удар, канал не уточняет.

Тем временем ливанское издание El Nashra сообщает, что снаряды были выпущены в сторону Верхней Галилеи и горы Хермон.

Позднее Al Hadath дал опровержение на запуск ракет с юга Ливана в Израиль, ссылаясь на сообщение ливанской армии.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. В этот же день сообщалось, что число погибших израильтян после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС увеличилось до 800 человек.

Кадры захвата израильских военных при штурме базы

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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