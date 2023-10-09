Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль
Мир
Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем
Мир
Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре
Мир
Коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
Мир
В Палестине сообщили об отсутствии планов осуждать действия ХАМАС
Мир
В ЕС пообещали предоставлять гуманитарную помощь палестинцам
Мир
Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем
Мир
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Спорт
ХК «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Запада КХЛ
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Сюжет:

Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные в понедельник, 9 октября, сообщили об обстреле территории страны из Ливана.

«Зафиксирован ряд запусков с ливанской территории по израильской территории», — отметила пресс-служба армии Израиля.

Информации о пострадавших не поступало, подробности последуют позже.

Днем в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по трем блокпостам, принадлежавшим сторонникам ливанского шиитского формирования «Хезболлах». Отмечалось, что были убиты двое вооруженных боевиков, один бежал на территорию Ливана.

Также в этот день сообщалось, что на территорию Израиля проникла группа со стороны Ливана. В этот район были направлены израильские военнослужащие.

Ранее в этот день сообщалось, что около 12 ракет было выпущено из Ливана в сторону Израиля. Позднее Al Hadath дал опровержение о запуске ракет с юга Ливана в Израиль, ссылаясь на сообщение ливанской армии.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

«Железный купол» под ударом: каким оружием воюет ХАМАС
В арсенале палестинских боевиков замечены американские автоматы, якобы поставленные Украине

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023