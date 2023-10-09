Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана

Израильские военные в понедельник, 9 октября, сообщили об обстреле территории страны из Ливана.

«Зафиксирован ряд запусков с ливанской территории по израильской территории», — отметила пресс-служба армии Израиля.

Информации о пострадавших не поступало, подробности последуют позже.

Днем в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по трем блокпостам, принадлежавшим сторонникам ливанского шиитского формирования «Хезболлах». Отмечалось, что были убиты двое вооруженных боевиков, один бежал на территорию Ливана.

Также в этот день сообщалось, что на территорию Израиля проникла группа со стороны Ливана. В этот район были направлены израильские военнослужащие.

Ранее в этот день сообщалось, что около 12 ракет было выпущено из Ливана в сторону Израиля. Позднее Al Hadath дал опровержение о запуске ракет с юга Ливана в Израиль, ссылаясь на сообщение ливанской армии.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.