В Израиле зафиксировали проникновение подозрительной группы из Ливана

На территорию Израиля проникла подозрительная группа со стороны Ливана. Об этом 9 октября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют», — сообщила пресс-служба армии.

Ранее в этот день сообщалось, что около 12 ракет было выпущено из Ливана со стороны Израиля. Снаряды были выпущены в сторону Верхней Галилеи и горы Хермон.

8 октября ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ на него израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства».

Позднее ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций ЦАХАЛ. Далее в этот же день местные власти призвали жителей северной части Израиля временно покинуть дома на 24–48 часов из-за возможного ухудшения ситуации на границе с Ливаном.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.