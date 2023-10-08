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Жителей севера Израиля призвали покинуть дома из-за ситуации у границы с Ливаном

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Жителей северной части Израиля призвали временно покинуть дома из-за опасений, что ситуация на границе с Ливаном станет хуже. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил новостной портал Ynetnews.

«Жителей общин вдоль границы с Ливаном в воскресенье призвали покинуть свои дома и искать убежища дальше на юге», — передает портал.

Отмечается, что в сообщении местных властей жителям было приказано держаться подальше от границы в течение следующих 24–48 часов из соображений безопасности.

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Ранее в этот день сообщалось, что ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ по территории Ливана израильская армия нанесла удары. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства». Позднее ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Журналист «Известий» Анхар Кочнева рассказала об обстановке в Ливане после совершения обстрела позиций Армии обороны Израиля. Она указала, что ни о каком полномасштабном участии Ливана на государственном уровне в военных действиях против Израиля не может идти речи, так как в Бейруте нет «нормального действующего правительства», больше года нет человека на посту президента, а также необходимого оружия.

Утром 7 октября израильская территория подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Также было принято решение о призыве на военную службу резервистов и объявлено о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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