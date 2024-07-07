Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая
Уругвай позитивно оценивает любые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в разговоре с «Известиями» посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильо Гомес.
«Бразилия — стратегический партнер Уругвая. Китай также очень важный коммерческий и политический партнер. Очевидно, что когда две очень влиятельные страны предлагают инициативу такого характера, следует внимательно изучить ее, дать ей то внимание, которое она заслуживает», — сказал дипломат.
Однако, по словам Даниэля Кастильо Гомеса, позицию в отношении плана Бразилии и Китая Уругвай еще не избрал.
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