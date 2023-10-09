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Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по территории Ливана

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Фото: REUTERS/Gil Eliyahu
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Вертолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по территории Ливана к северу от страны. Об этом 9 октября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в этот день ЦАХАЛ сообщал, что на территорию Израиля проникла подозрительная группа со стороны Ливана. В этот район были направлены израильские военнослужащие.

Кроме того, 9 октября стало известно, что около 12 ракет было выпущено из Ливана со стороны Израиля. Снаряды были выпущены в сторону Верхней Галилеи и горы Хермон.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

8 октября ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ на него израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства».

Позднее ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций ЦАХАЛ. Далее в этот же день местные власти призвали жителей северной части Израиля временно покинуть дома на 24–48 часов из-за возможного ухудшения ситуации на границе с Ливаном.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

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