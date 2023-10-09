Востоковед оценил возможность вступления других стран в конфликт в Израиле

Страны Ближнего Востока оказались не готовы к началу палестино-израильского конфликта, и сейчас соседние с Израилем государства оказались в затруднительном положении. Такое мнение востоковед, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в понедельник, 9 октября.

«Здесь проявляют себя силы, которые пытаются масштабировать этот конфликт, вовлекая сопредельные страны, которые аффилированы с группировками ХАМАС и «Хезболла». Это две группировки, контролируемые определенными политическими кругами, в том числе арабскими странами. «Хезболла» больше аффилирована с Ираном, ХАМАС арабского происхождения», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Специалист добавил, что теперь страны региона вынуждены определиться со своей позицией.

«Война застала Ближний Восток врасплох. Шел процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, другими арабскими странами. Сейчас им приходится определяться с отношением к палестинскому урегулированию», — заключил востоковед.

Ранее в этот день научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал в разговоре с «Известиями», что прямого вовлечения третьих стран в конфликт между Израилем и Палестиной не будет. Но это не исключает самостоятельных действий отдельных неправительственных групп в их борьбе против Израиля.

Кортунов предположил, что у радикальных арабских группировок на юге Ливана есть соблазн поддержать действия палестинского движения ХАМАС и открыть второй фронт борьбы с израильским государством. При этом эксперт отметил, что ливанское движение «Хезболла» является шиитской, а не суннитской группировкой и в большей степени ориентируется на Иран.

Вместе с тем Кортунов допустил, что и в Тегеране, и в Дамаске есть много людей, которые «с общим удовлетворением» наблюдают за проблемами, которые возникли у Израиля.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы», сообщает телеканал «360». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Несколькими днями позже, 9 октября, израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения, передает НСН. По заявлению министра обороны Израиля, в секторе Газа начали полную блокаду.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.