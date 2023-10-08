«Известия» узнали об ажиотаже в аэропорту Тель-Авива из-за отмен и задержек рейсов

В аэропорту Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона около половины рейсов задержаны или отменены. Воздушная гавань работает на максимуме возможностей, сообщил «Известиям» журналист Вилли Симановский вечером 8 октября.

«За моей спиной вы можете увидеть количество отмененных и задержанных рейсов. Аэропорт явно не справляется с наплывом, учитывая, что все терминалы и регистрационные окна работают на максимуме. Ранее я никогда не видел, чтобы на последнем этаже работали абсолютно все терминалы», — рассказал журналист.

По его словам, для аэропорта это нестандартная перегрузка. Люди ожидают вылета со своими ковриками и полотенцами. Симановский добавил, что очереди выстроились к стойкам, которые регистрируют пассажиров на рейсы в Венгрию, Молдавию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Днем 8 октября в аэропорту Сочи приземлился самолет из Тель-Авива — первый после начала в Израиле военных действий. Несколько пассажиров успели рассказать «Известиям», что они видели в городе после атаки ХАМАС и можно ли покинуть территорию страны.

В этот же день россиянка, которая должна была улететь из Израиля 7 октября, рассказала, что люди готовы улететь из страны куда угодно и за любые деньги. Один из снарядов взорвался рядом с домом, где она жила, в итоге ночь пришлось провести на подземной парковке.

Ранее в воскресенье Минэкономразвития РФ дало рекомендации для российских туристов в связи с ситуацией в Израиле. Уже находящимся в стране рекомендовано перемещаться с осторожностью, следить за сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Также ведомство дало рекомендацию туристическим операторам приостановить продажу туров в Израиль, а также информировать туристов о ситуации в стране и способах изменения или расторжения договора на оказание туристических услуг.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.