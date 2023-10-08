Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендует российским операторам приостановить продажу туров в Израиль. Об этом заявило ведомство в воскресенье, 8 октября.

«Приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 закона № 132-ФЗ», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, россиянам рекомендуют воздержаться от поездок на израильскую территорию в туристических целях до нормализации обстановки в государстве. Также ведомство призвало туристов из РФ, которые находятся в Израиле, быть осторожными в своих действиях и при перемещении по стране.

«Российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)», — уточняется в документе.

Ведомство напомнило, что в таком случае до начала поездки заказчику возвращаются деньги, равные общей цене тура, а после ее начала — часть средств, пропорциональная стоимости не оказанных услуг.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристический рынок будет придерживаться рекомендаций министерства. Там отметили, что объем продаж туров на ближайшее время был не очень высоким.

Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших на израильской территории после нападения палестинской группировки превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.