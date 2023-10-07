Первый рейс из Тель-Авива после обострения конфликта прибыл в аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи приземлился самолет из Тель-Авива — первый после начала в Израиле военных действий. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Рейс A4-7026 отправился из Израиля в 11:50, а приземлился в РФ в 15:05. Среди прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители. Они рассказали «Известиям» об обстановке на территории страны.

«В Тель-Авиве не знаю, в Ашдоде не очень, в Ашкелоне не очень. Зашли [члены ХАМАС] на территорию Израиля, в Ашкелон. Очень много раненых, очень много убитых», — рассказала пассажирка рейса.

Прибывший мужчина отметил, что южная часть Израиля обстреливалась несколькими сотнями ракет.

Молодая девушка уточнила, что на данный момент выехать с израильской территории возможно, однако есть рейсы, которые отменили именно другие страны.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС.

ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории государства.

При этом сообщалось, что ряд рейсов на прилет и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживается. В авиакомпании Red Wings отметили, что рейсы в Израиль и оттуда осуществляются в штатном режиме. Посольство РФ в стране призвало россиян, в особенности тех, кто находится на юге территории, соблюдать указания командования тыла и оставаться в безопасных местах.

По последним сообщениям СМИ, число погибших в результате ракетного удара достигло 40 человек, еще 740 ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.