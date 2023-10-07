Число погибших при ракетном обстреле Израиля превысило 40 человек, пострадали 740. Об этом 7 октября сообщает Sky News.

«Это в сочетании с количеством погибших на данный момент делает нападение самым смертоносным на территории Израиля за последние годы», — отмечает телеканал.

Указывается, что на фото, опубликованных в Сети, видны поврежденные здания и горящие автомобили.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части государства было введено особое положение. Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

В МИД РФ призывали палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.