Минэкономразвития дало рекомендации находящимся в Израиле российским туристам

Минэкономразвития России дало рекомендации для российских туристов в связи с ситуацией в Израиле. Они были опубликованы в воскресенье, 8 октября, в тематическом Telegram-канале министерства.

Гражданам РФ, которые уже находятся в Израиле, рекомендовано перемещаться с осторожностью, следить за сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Ранее в этот же день Минэкономразвития рекомендовало туристическим операторам приостановить продажу туров в Израиль, а также информировать туристов о ситуации в стране и способах изменения или расторжения договора на оказание туристических услуг.

Также вечером 8 октября посол Израиля в РФ Александр Бен Цви предположил в беседе с «Известиями», что среди захваченных боевиками ХАМАС пленников могут быть россияне, отметив при этом, что не располагает официальными данными на этот счет.

Примерно в это же время президент Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал в интервью «Известиям», что на данном этапе очень трудно определить количество российских туристов на территории Израиля, потому что данное туристическое направление не является массовым. По его словам, подобные списки формируются консульствами непосредственно на израильской территории.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Помимо прочего Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.