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Россиянка рассказала о желающих улететь из Израиля куда угодно любой ценой

Россиянка рассказала, что люди готовы улететь из Израиля куда угодно любой ценой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Люди готовы улететь из Израиля куда угодно и за любые деньги, рассказала «Известиям» 8 октября россиянка по имени Дарья.

По словам девушки, она должна была улететь из страны 7 октября, но планы рухнули из-за атаки ХАМАС на страну. Один из снарядов взорвался рядом с домом, где она жила, в итоге ночь россиянка провела на подземной парковке.

В международном аэропорту Тель-Авива Дарья оказалась только в воскресенье.

«Сейчас я сижу в очереди и молюсь, чтобы был любой билет, сколько бы он ни стоил», — призналась девушка.

Она продолжила, что за полтора часа успела познакомиться со многими людьми в очереди. Они рассказывали, что готовы купить билеты куда угодно, лишь бы улететь из страны.

Ранее в воскресенье Минэкономразвития России дало рекомендации для российских туристов в связи с ситуацией в Израиле. Уже находящимся в стране рекомендовано перемещаться с осторожностью, следить за сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Также ведомство дало рекомендацию туристическим операторам приостановить продажу туров в Израиль, а также информировать туристов о ситуации в стране и способах изменения или расторжения договора на оказание туристических услуг.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Помимо прочего, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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