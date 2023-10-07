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СМИ сообщили о минимум 100 погибших при атаке на Израиль

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Фото: Global Look Press/IMAGO/SAEED QAQ
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В результате ракетного обстрела по Израилю погибли минимум 100 человек. Об этом 7 октября сообщает издание The Times of Israel.

«В Израиле в результате нападения ХАМАС на южные и центральные районы страны погибло по меньшей мере 100 человек», — говорится в материале.

Количество раненых в ходе атак палестинских боевиков превысило 900 человек.

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Территория Израиля утром 7 октября подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Жители израильского города Хайфа выстраиваются в очередь для добровольной сдачи крови для помощи раненым. Обстановка на месте спокойная, также можно услышать звучащий через мегафон голос координатора очереди.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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