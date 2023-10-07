Жители выстроились в очередь в пункт сдачи крови в израильской Хайфе
Жители израильского города Хайфа выстраиваются в очередь для добровольной сдачи крови для помощи раненым в ходе обострения конфликта Израиля с Палестиной. Специальный пункт приема открылся в городе 7 октября, передают «Известия».
На снятых кадрах видно значительное скопление людей и автомобилей вблизи района, где начал работу пункт забора крови. Обстановка на месте спокойная, также можно услышать звучащий через мегафон голос координатора очереди.
Ранее в этот же день сообщалось о более 40 погибших и 749 пострадавших в Израиле. Их число могло возрасти.
7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».