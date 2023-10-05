Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Баку

Депутаты Европейского парламента 5 октября в ходе пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Постановление опубликовано 4 октября на сайте Европарламента.

Как отмечается в документе, ЕП призывает ввести ограничения против официальных лиц Азербайджана, которые «ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Законодательный орган Евросоюза призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, добавляет «Газета.Ru».

Депутаты помимо прочего призывают верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Баку не продемонстрирует «готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха».

Предложение по итогам голосования собрало 491 голос за и девять проголосовали против, 36 депутатов воздержались. Данная резолюция не является юридически обязывающей.

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия ЕС, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Позднее Мишель заявил, что Евросоюз призывает Армению и Азербайджан к взаимному признанию территориальной целостности стран.

Ранее предполагалось, что во встрече также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако 4 октября он отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции.

19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. 4 октября о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном заявил Пашинян.