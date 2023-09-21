Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков
Сюжет:

В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

0
Фото: REUTERS/Nagorno-Karabakh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча армян Нагорного Карабаха с представителями Азербайджана может привести к заключению мирного договора. Об этом по ее окончании 21 сентября заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал он телеканалу Sky News Arabia.

При этом он отметил, что одной встречи для достижения окончательной договоренности мало.

«Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе-— это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», — добавил Амирбеков.

В свою очередь представитель армян Давид Бабаян сообщил, что окончательное соглашение с Баку пока не достигнуто.

«У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — приводит его слова агентство Reuters.

Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
И на каких условиях Азербайджан завершил свою операцию в Нагорном Карабахе

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Переговоры начались 21 сентября утром, делегацию армян Нагорного Карабаха в азербайджанский город Евлах сопровождали миротворческий контингент России и полиция Азербайджана. При этом представитель миротворцев РФ присутствовал и на самих переговорах.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023