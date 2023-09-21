В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

Встреча армян Нагорного Карабаха с представителями Азербайджана может привести к заключению мирного договора. Об этом по ее окончании 21 сентября заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал он телеканалу Sky News Arabia.

При этом он отметил, что одной встречи для достижения окончательной договоренности мало.

«Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе-— это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», — добавил Амирбеков.

В свою очередь представитель армян Давид Бабаян сообщил, что окончательное соглашение с Баку пока не достигнуто.

«У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — приводит его слова агентство Reuters.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Переговоры начались 21 сентября утром, делегацию армян Нагорного Карабаха в азербайджанский город Евлах сопровождали миротворческий контингент России и полиция Азербайджана. При этом представитель миротворцев РФ присутствовал и на самих переговорах.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.