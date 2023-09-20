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Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. Об этом сообщило в среду, 20 сентября, агентство NEWS.am со ссылкой на власти непризнанной республики.

«Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения <…> и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «aрмии обороны Нагорного Карабаха» и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха», — передает агентство.

Также сообщается, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорном Карабахе, стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Отмечается, что на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана. На ней будут обсуждаться вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения данной территории в рамках Конституции Азербайджана.

В азербайджанском минобороны также подтвердили, что разоружение армянских формирований и их вывод с территории Карабаха обеспечиваются в координации с миротворцами России.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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