Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тыс. мирных жителей

Российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медицинской помощи пострадавшим. Как сообщили в Минобороны РФ 20 сентября, всего уже эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети.

Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

19 сентября в Минобороны РФ заявили, что командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Также добавлялось, что миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха и оказание медицинской помощи пострадавшим. На тот момент было перевезено 469 человек, из которых 185 — дети.

Эвакуация жителей началась в связи с объявленным минобороны Азербайджана в тот же день началом «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В МИД РФ 20 сентября на фоне эскалации конфликта заявили, что Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.