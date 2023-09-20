МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха

Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения, сказано в заявлении МИД РФ 20 сентября в связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там напомнили о судьбе нагорно-карабахского урегулирования, на которое существенно повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 году и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. МИД РФ указывает на то, как этот шаг изменил основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК).

Российский МИД подчеркнул, что с момента размещения в регионе миротворцы выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. Они координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации, содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом.

«РМК и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией», — уточнили в ведомстве.

О роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе 19 сентября в беседе с «Известиями» рассказал политолог Юрий Светов. Он заявил, что они там не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне, а для поддержания мира в регионе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.