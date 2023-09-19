Российские миротворцы призвали к немедленному прекращению огня в Карабахе

Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Минобороны также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

В ходе эвакуации из опасных регионов было перевезено 469 человек, из которых 185 — дети. Медицинские работники оказали помощь пяти взрослым и четырем детям, уточняет министерство.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По последним данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.