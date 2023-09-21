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Представитель миротворцев РФ присутствует на переговорах в Евлахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На переговорах между армянами Нагорного Карабаха и делегатами Азербайджана в Евлахе присутствует представитель российского миротворческого контингента. Об этом 21 сентября сообщило «РИА Новости».

«Работаем тесно с азербайджанской, турецкой сторонами. Препятствий в нашей работе никто не создает — наоборот, все оказывают максимальное содействие, стороны настроены благожелательно. Идет полное взаимопонимание и взаимопомощь», — рассказал собеседник агентства.

По данным азербайджанского агентства «Азертадж», на встрече присутствуют ответственный за контакты с армянскими жителями в Карабахском регионе Рамиль Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана Башир Гаджиев, сотрудник специального представительства Илькин Султанов. Армянское население Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В то же время армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. По словам Пашиняна, страна приняла к сведению соглашение о перемирии. Однако он подчеркнул, что упоминание в тексте документа Вооруженных сил Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы. Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население. В Минобороны РФ 21 сентября отметили, что миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. Им предоставлены места для отдыха и горячее питание.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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