Путин указал на активную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 20 сентября.

В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И глава российского государства указал, что в основном пункте базирования миротворцев из России укрылось более 2 тыс. жителей региона, включая свыше тысячи детей.

«Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку», — подчеркнул Путин.

Президент также выразил надежду на деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и перевод ситуации в регионе в мирное русло.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава региона, в ходе проведения операции 80 человек были ранены, пятеро погибли. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

20 сентября сообщалось, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Также там сообщили, что было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 — дети. Все граждане обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.