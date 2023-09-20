Пашинян отверг участие Армении в переговорах по Нагорному Карабаху

Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в среду, 20 сентября.

Он также выразил непонимание по поводу указанных в тексте соглашения Вооруженных сил (ВС) Армении. Премьер-министр отметил, что с лета 2021 года армянская сторона вывела все войска из региона.

По словам Пашиняна, страна приняла к сведению соглашение о перемирии. Однако он подчеркнул, что упоминание в тексте ВС Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы.

«Не могу сказать, что полностью прекратился огонь, но мы надеемся, что военная эскалация не продолжится», — сказал премьер-министр и отметил снижение интенсивности обстрелов в Нагорном Карабахе.

Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава региона, в ходе проведения операции 80 человек были ранены, пятеро погибли. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

20 сентября сообщалось, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В Минобороны РФ подтвердили, что азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха при посредничестве командования российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе.

Кроме того, в оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все они обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь раненым гражданам.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.