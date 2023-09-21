Миротворцы РФ эвакуировали около 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг, 21 сентября.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тыс. человек», — написали в ведомстве.

Также в сообщении указали, что силами российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение дальнейшего кровопролития. Кроме того, обеспечивается соблюдение норм гуманитарного права, а также безопасность мирного населения и участников миротворческого контингента.

На данный момент всем эвакуированным жителям предоставлены места для отдыха и горячее питание. Военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее, 20 сентября, поступала информация о более чем 3 тыс. эвакуированных местных жителей. Также отмечалось отсутствие нарушений режима прекращения огня, заключенного при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

Перед этим, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября сообщалось, что было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники в Армению. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.