Российские миротворцы эвакуировали более 3 тыс. человек в Карабахе

С начала активных боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей. Об этом в среду, 20 сентября, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей», — заявили в МО.

В бюллетене отмечено, что все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами отдыха и горячим питанием, а военные медики медицинского отряда специального назначения оказали помощь 16 мирным жителям.

Министерство обороны также отчиталось, что нарушений режима прекращения огня, заключенного при посредничестве командования российского миротворческого контингента, не выявлено.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября сообщалось, что было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники в Армению. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В этот день же российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе. Автомобиль с ними был обстрелян из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.