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Российские миротворцы эвакуировали более 3 тыс. человек в Карабахе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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С начала активных боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей. Об этом в среду, 20 сентября, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей», — заявили в МО.

В бюллетене отмечено, что все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами отдыха и горячим питанием, а военные медики медицинского отряда специального назначения оказали помощь 16 мирным жителям.

Министерство обороны также отчиталось, что нарушений режима прекращения огня, заключенного при посредничестве командования российского миротворческого контингента, не выявлено.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября сообщалось, что было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники в Армению. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В этот день же российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе. Автомобиль с ними был обстрелян из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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