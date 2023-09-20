Российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работают российские и азербайджанские сотрудники следственных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

Также 20 сентября сообщалось о соглашении о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Позднее в этот день в Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность. При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. В свою очередь, помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Между тем, как сообщил отдел по связям с общественностью минобороны Армении, число погибших в регионе с начала обострения достигло 32 и более 200 человек ранено.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.