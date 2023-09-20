Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном
Сюжет:

Российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ: миротворцы из РФ погибли в Карабахе при обстреле автомобиля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работают российские и азербайджанские сотрудники следственных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
И на каких условиях Азербайджан завершил свою операцию в Нагорном Карабахе

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

Также 20 сентября сообщалось о соглашении о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Позднее в этот день в Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность. При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. В свою очередь, помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Между тем, как сообщил отдел по связям с общественностью минобороны Армении, число погибших в регионе с начала обострения достигло 32 и более 200 человек ранено.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023