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В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном
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В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Помощник Алиева: Баку выступает за нормализацию отношений с Ереваном
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Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян
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Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией. Об этом заявил в среду, 20 сентября, помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

«Целью Азербайджана является мирная интеграция жителей Карабаха армянского происхождения, и мы выступаем за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — отметил он на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку, трансляцию которого представило агентство APA.AZ.

Кроме того, Гаджиев указал, что в Баку готов план по социально-экономической реинтеграции. По его словам, Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе будут разоружены, а военная техника — передана Баку.

«Присутствие в Карабахе около 10 тыс. армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо», — подчеркнул он.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

Как проинформировали в Минобороны РФ 20 сентября, при помощи российских миротворцев было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

В свою очередь, отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32 и более 200 человек ранено.

В этот же день сообщалось, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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