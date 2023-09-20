В результате военных действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека

Отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших из-за операции Азербайджана в Нагорном Карабахе увеличилось до 32. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Armtimes.

Вооруженные силы Азербайджана применяют крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию, против мирного населения, отмечается в материале.

«По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент — 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения семь погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей)», — заявляет ведомство.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.