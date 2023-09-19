Захарова напомнила о признании Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану

Власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 19 сентября, в своем Telegram-канале.

Она указала на то, что в настоящее время МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ «предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе».

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — задалась Захарова риторическим вопросом.

Ранее в этот же день Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта.

Во вторник минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства», которое признало суверенитет Баку над территорией. Он сказал, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.