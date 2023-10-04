СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где 5 октября должна была состояться встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидеров Евросоюза, Франции и Германии. Об этом 4 октября сообщило азербайджанское издание Haqqin.

По его данным, причиной названа деструктивная позиция Парижа. Также упоминается несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции.

Встреча в испанском Гранаде была анонсирована в конце сентября. Для ее подготовки в Брюссель с рабочим визитом отправился секретарь Совбеза Армен Григорян. Он встретится с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, чтобы обсудить детали переговоров сторон.

Григорян также встретился с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

По состоянию на 2 октября 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в Армению