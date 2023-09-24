Пашинян и Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщает 24News со ссылкой на Совбез Армении.

Для подготовки встречи в Брюссель (Бельгия) с рабочим визитом отправится секретарь Совбеза Армен Григорян. 26 сентября он встретится с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, чтобы обсудить детали переговоров сторон.

Отмечается, что в бельгийской столице Григорян также встретится с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Ранее, 22 сентября, армянский премьер заявил, что есть шансы на позитивные подвижки в ситуации в Нагорном Карабахе. При этом, по мнению политика, против страны ведется «информационная гибридная война».

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Позднее, 22 сентября, Гаджиев отметил, что сложившие оружие жители Нагорного Карабаха могут быть амнистированы властями страны. Однако он подчеркнул, что некоторые члены вооруженных формирований сделали публичные заявления о том, что они продолжат сопротивление.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.