Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха

Первые переговоры между представителями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, прошедшие в Евлахе 21 сентября, предсказуемо закончились безрезультатно. Хотя из Баку и Москвы последовали заявления, что предпосылки выйти в будущем на мирный договор между Азербайджаном и Арменией всё же есть. Одновременно в Ереване продолжились массовые протесты с призывами к премьеру Николу Пашиняну уйти в отставку — митингующие считают, что он бросил на произвол судьбы армян Карабаха.

Разрешить проблемы

Переговоры начались буквально на следующее утро после подписанного сторонами соглашения о прекращении огня . Еще 20 сентября заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что план социально-экономической интеграции в общество армянских жителей Карабаха уже готов и теперь остается обсудить его детально с теми, на кого он и рассчитан.

Представлять Баку на встречу в Евлахе отправили депутата парламента Рамина Мамедова, которого президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона. Армянскую сторону возглавили депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян. По утверждению азербайджанских СМИ, они прибыли к месту встречи в сопровождении российских миротворцев, взявших на себя роль посредников как в процессе прекращения огня, так и в последующих переговорах о будущем обустройстве судьбы карабахских армян в составе Азербайджана.

Встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский



Пока вчерашние противники съезжались на встречу, в армянских Telegram-каналах стали появляться сообщения, что ВС Азербайджана нарушили соглашение о прекращении огня и из соседних со Степанакертом сел устроили обстрел и даже перешли в наступление в направлении столицы Карабаха. Позднее аналогичная информация появилась и на сайте МВД непризнанного Нагорного Карабаха. В минобороны Азербайджана эти сообщения тут же назвали дезинформацией.

О чем конкретно шла речь на первой встрече, детально ни одна из сторон общественности не сообщала. Однако по ее итогам представители Баку оптимистично заявили, что переговоры между армянами Карабаха и Азербайджаном могут привести к заключению мирного договора , который положит конец конфликту, но ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу в Евлахе сложно.

Cхожие оценки процессу дал и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено, а потому есть предпосылки выйти на финишную прямую в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

— Осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором, но все предпосылки для этого имеются. И при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую , — заявил журналистам пресс-секретарь президента России.

В свою очередь армянские переговорщики заявили, что окончательного соглашения нет и нужно согласовывать детали.

В Баку не раз говорили, что предоставят карабахским армянам права и безопасность, если они примут азербайджанское гражданство. Впрочем, тем, кто не желает мириться с управлением в составе Азербайджана, также неоднократно предлагалось уехать в Армению.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Когда закончилась Вторая Карабахская война, я сказал, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай, и мы превращаем его в рай. Такие же условия мы создадим в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде, селах и Аскеране. Это в наших руках, — заявил Ильхам Алиев 21 сентября в обращении к народу.

В тот же день Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Прежде всего он принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента , пообещав как оказать материальную помощь семьям погибших, так и по закону наказать виновных. И несколько часов спустя источник российских СМИ в российском Минобороны сообщил, что командир корпуса азербайджанских ВС, чьи подчиненные виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от должности, а первые подозреваемые по этому делу задержаны.

«Судьба сотен под вопросом»

Несмотря на многолетнюю моральную и финансовую поддержку жителей Нагорного Карабаха Ереваном, на этот раз премьер Армении Никол Пашинян сделал всё, чтобы страна не оказалась снова втянута в войну за Карабах, который он сам же около года назад впервые признал законной частью Азербайджана. И на этой неделе премьер заявил, что не позволит внутренним или внешним силам «втягивать Республику Армения в военные действия».

В итоге помощью населению региона по большей части занимались российские миротворцы — именно они приложили усилия, чтобы помочь жителям Нагорного Карабаха покинуть опасные районы , напомнил 21 сентября Дмитрий Песков.

— Это все-таки мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Поэтому непосредственно Россия не может принимать участие. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана все-таки трехсторонними документами 2021–2022 годов, то, конечно, определенная роль России здесь есть, она должна быть. Потому что так или иначе всё равно Россия выступает гарантом , — подчеркнул представитель Кремля.

А вот самоустранение официального Еревана возмутило огромное число армян. Еще 19 сентября столицу охватили массовые митинги с призывами к отставке Пашиняна, которые продолжились и впоследствии. «Наша страна — в кризисе, и мы должны устранить его, но для этого необходима смена власти. Мы представим конкретный план и постараемся претворить его в жизнь» , — заявил, в частности, председатель партии «Демократическая консолидация» Сурен Петросян, ставший организатором очередной акции протеста 21 сентября.

Российский миротворец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Власти не реагируют на нужды населения Нагорного Карабаха, и следовательно, возникла необходимость в срочной смене власти, вторил ему лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян, призвавший сторонников собраться на центральной площади Республики к 18:00.

По словам члена правления партии «Процветающая Армения» Армана Абовяна, нынешние протесты против Никола Пашиняна заметно разнятся с теми, что сотрясали Армению после проигранной войны за Карабах в 2020 году.

— Тогда люди были в шоке, был некий эмоциональный порыв. Сейчас это холодная ярость, которая переполняет людей. Триггером стало заявление властей Армении о фактическом отказе защитить от геноцида в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. — «Известия») 120 тыс. своих фактических граждан. И самые последние события, когда всего за два дня были убиты 200 человек, включая пятерых детей, а судьба сотен человек под вопросом, наложились на это, — сказал политик «Известиям».

Кроме того, на фоне событий в Карабахе в Ереване начали готовиться к приему бывших жителей Нагорного Карабаха. Как сообщили в МВД, в республике начались межведомственные обсуждения организации возможного въезда жителей Нагорного Карабаха в Армению, и, хотя процесс эвакуации не начат, рассматриваются различные сценарии по их размещению в стране.

О том, что годы вражды между Азербайджаном и Ереваном затруднят примирение между Баку и населением Карабаха, неоднократно в последнее время высказывались и в Евросоюзе. Более того, на этой неделе несколько депутатов Европарламента, который уже призывал Брюссель рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе, выступили за отказ от газовой сделки с Баку. ЕС заключил ее более года назад, и, согласно меморандуму о взаимопонимании, Азербайджан планирует к 2027-му поставлять в Евросоюз около 20 млрд куб. м природного газа в год, что обеспечит 18% потребности союза.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По словам главы Центра исследований Южного Кавказа Фархада Мамедова, в отличие от председателя Европейского совета Шарля Мишеля, внешнеполитическая служба ЕС во главе с Жозепом Боррелем не раз позволяла себе критику Баку.

— Самые частные призывы к санкциям исходят из Европарламента, где сильны позиции Франции. В своих резолюциях они уже доходят и до санкций, и до признания так называемого Арцаха. Но официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уже дал понять, что никаких санкций не будет в ближайшем будущем . Так что никаких серьезных последствий для отношений Баку и Брюсселя я не ожидаю, — сказал Фархад Мамедов «Известиям».