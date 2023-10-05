Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде. Эту информацию подтвердил 5 ноября высокопоставленный представитель Евросоюза.

«Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС — Армения», — сообщил он журналистам.

В этот же день в Гранаде пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее предполагалось, что во встрече также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако 4 октября он отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции. Также администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что его поездка в Гранаду отменена.

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.