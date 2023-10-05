Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха
Сюжет:

Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде

0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде. Эту информацию подтвердил 5 ноября высокопоставленный представитель Евросоюза.

«Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС — Армения», — сообщил он журналистам.

В этот же день в Гранаде пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее предполагалось, что во встрече также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако 4 октября он отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции. Также администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что его поездка в Гранаду отменена.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023