Армения обратилась за помощью к ЕС из-за наплыва беженцев из Карабаха

Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Италии.

В правительстве страны уточнили, что в основном в связи с этим требуются предметы первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинские материалы. Сообщается, что Италия сразу же приняла меры, чтобы как можно скорее ответить на просьбу Армении.

29 сентября агентство ООН по делам беженцев сообщило о прибытии более 100 тыс. беженцев в Армению. Их переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.

В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября было объявлено, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января 2024 года. Населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.