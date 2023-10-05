ЕС призвал Ереван и Баку к взаимному признанию целостности территорий стран

Евросоюз призывает Армению и Азербайджан к взаимному признанию территориальной целостности стран. Об этом 5 октября заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде в Испании.

«Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух, и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности [Армении и Азербайджана]», — сообщил он по прибытии на саммит, передает ТАСС.

Во время недавнего разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Мишель подчеркнул, что у Баку не может быть территориальных претензий к Еревану. По его словам, целью посредничества ЕС между Арменией и Азербайджаном является защита интересов содружества в этом регионе.

Ранее, 4 октября, Пашинян заявил, что готов заключить соглашение о мире с Алиевым. При этом он заявил, что делегация Армении не отказывается от поездки в Гранаду для встречи с представителями Азербайджана, Франции, Германии и ЕС. Пашинян отметил, что до последнего момента армянская делегация была настроена конструктивно и оптимистично, потому что верила в возможность подписания мирного соглашения. Но оказалось, что встреча не состоится не по вине армянской стороны.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе, взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По ее итогам представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

2 октября премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что поток беженцев из Нагорного Карабаха почти прекратился. В Карабахе, по ее словам, остаются должностные лица и ограниченное количество населения.

На тот момент 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в страну.