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Пашинян заявил о готовности заключить соглашение о мире с Алиевым

Пашинян отправится на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов заключить соглашение о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он заявил 4 октября в парламенте.

«Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», — сказал Пашинян.

Он отметил, что делегация Армении не отказывается от поездки в Гранаду, где должна была состояться встреча с представителями Азербайджана, Франции, Германии и Европейского союза (ЕС).

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине», — отметил Пашинян.

Также 4 октября администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила «РИА Новости», что его поездка в Гранаду отменена. В ведомстве не стали называть причину случившегося.

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Ранее в этот день стало известно, что Алиев отказался от поездки в Испанию, где 5 октября должна была состояться встреча с участием Пашиняна и лидеров Евросоюза, Франции и Германии.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

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