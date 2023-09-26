Прокуратура Испании заподозрила певицу Шакиру в хищении €6 млн

Певицу Шакиру снова заподозрили в мошенничестве с налогами в Испании на общую сумму около €6 млн в 2018 году. Об этом 26 сентября пишет агентство EFE.

Государственные структуры считают, что исполнительница совершила мошеннические махинации, используя офшоры.

Ранее певицу обвиняли в уклонении от уплаты налогов на общую сумму €14,5 млн в период в 2012 по 2014 год. В свою очередь, исполнительница обвинила испанскую прокуратуру в клевете и считает, что правоохранительные органы нарушают ее право на неприкосновенность частной жизни.

По ее словам, в указанный период она не была налоговым резидентом Испании и не должна была выплачивать подоходный налог. Шакира утверждает, что статус налогового резидента она получила только в 2015 году, добавляет «Газета.Ru».

Суд над певицей за хищения на сумму €14,5 млн назначен на 20 ноября 2024 года и пройдет в Барселоне. Новое дело пока не дошло до суда.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. Тогда звезда утверждала, что у нее нет задолженностей перед государством.

В июне 2019 года Шакира дала показания в суде города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона по делу о возможной неуплате налогов.

С 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике, с которым она рассталась в июне 2022 года из-за его измен. Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится ее налоговым резидентом.