Игры и раздевание: Бейонсе села на лошадь, Doja Cat вышла в поле

Обнаженная Бейонсе катается на лошади, мультяшные Gorillaz отправляются в больницу, а ночной Смоленск «танцует» под «АукцЫон». Последние дни июля ознаменовались выходом долгожданной пластинки супруги Jay-Z, но одновременно с этим релизом появилась и целая россыпь ярких клипов других артистов. Подробности — в материале «Известий».

Beyoncé “Renaissance”

Возвращения Бейонсе к масштабным творческим высказываниям поклонники ждали долгих шесть лет. Ее предыдущий альбом Lemonade вышел в 2016-м — можно сказать, в прошлой жизни, учитывая количество и важность мировых событий, случившихся с той поры. Но в звучании новой пластинки нет ни тени драматизма. Это идеальная летняя запись, полная беззаботных ритмов и парящего вокала Бейонсе.

Именно танцевальность нон-стоп примиряет и объединяет множество стилевых элементов, встречающихся порой в самых неожиданных комбинациях. Хаус, поп, рэп, r’n’b, соул, фанк... Бейонсе везде чувствует себя как рыба в воде, и, какое бы ни было сопровождение, ее голос выводит рулады одна эффектнее другой. Видимо, это одна из причин, почему ощущения пестроты и неуместной эклектики не возникает. В то же время надо признать, каждый трек отличается виртуозным продюсированием, здесь все просчитано и выверено. Над Renaissance работала целая армия музыкантов, в их числе такие звезды, как Фаррелл Уильямс, Skrillex, Дрейк и, конечно, Jay-Z. Результат — максимально амбициозная и в то же время легкая для восприятия работа.

Завершим наш мини-обзор забавным фактом. На обложке Бейонсе сфотографировалась обнаженной верхом на голографической лошади. Однако в версии для Саудовской Аравии оставили только лошадь. Такая вот региональная специфика.

Post Malone feat. Doja Cat “I Like You (A Happier Song)”

Самая яркая коллаборация недели — дуэт (вокальный и экранный) Post Malone и Doja Cat. Две рэп-звезды нового поколения выпустили идеальный летний клип, где он — художник, рисующий в вангоговских интерьерах женский портрет в стиле Пикассо, а она — модель, бегающая по цветочному полю в одной юбочке. Не спешите радоваться, все пикантные детали заретушированы. Но, впрочем, далее Доджа Кэт предстает перед нами в минималистичном купальнике, целиком сделанном из цветов. Вообще образ певицы в I Like You куда более лиричный, чем в ее собственных сольных работах. И потому-то love story с Post Malone выглядит вполне органично. Ну а периодически мелькающие в клипе забавные эксцентричные персонажи второго плана разбавляют ванильную идиллию и добавляют щепотку сюра в этот «полевой роман».

Да и сам трек хорош: это мягкая, мелодичная среднетемповая композиция, настраивающая на безмятежное отпускное времяпрепровождение. Кажется, заданный Бейонсе курс на эскапизм ее младшие коллеги проводят даже более радикально. Здесь ничто не омрачает светлой атмосферы песни.

Gorillaz “Cracker Island”

Сингл Cracker Island вышел больше месяца назад. Почему клип к нему Gorillaz выпустили лишь на днях — хороший вопрос. Однако в случае с виртуальным проектом Дэймона Албарна каждый ролик включает сложную мультипликацию, зачастую взаимодействующую с реальными объектами, и новое видео — не исключение. Так что нет ничего удивительного, что производство иногда затягивается. Главное — результат действительно заслуживает внимания.

Мультяшные участники группы оказываются в приемном отделении больницы. 2-D привозят туда в полубессознательном состоянии: его мучают галлюцинации в виде голограммы гитариста Thundercat, соавтора песни. Нудл пытается кому-то позвонить по телефону-автомату, а Рассел Хоббс смотрит телевизор, где, впрочем, сплошные помехи вместо изображения. В это время в коридорах лечебницы начинает твориться какая-то чертовщина.

Мультик, созданный постоянным режиссером Gorillaz Джейми Хьюлеттом, интересен странным миксом абсурда, сюра и иронии, который точно соответствует духу группы. Да и в техническом плане это сделано отлично: следить за взаимодействием двухмерных анимационных фигур, реальных съемок и вездесущей голограммы — одно удовольствие.

АукцЫон «Волны те»

Если у Gorillaz время между выпуском песни и клипа составило месяц, то композиция «Волны те» из альбома «Мечты» группы АукцЫон ждала своего видеовоплощения больше двух лет. Зато в итоге получился не просто ролик, а настоящий видеоарт. Смоленский фотохудожник Владимир Пореш наложил на меланхоличную, заунывную, будто баллада древнего сказителя, песню панорамы ночного города, снятые на пленку и усиленные аналоговыми (или псевдоаналоговыми?) эффектами и дефектами.

Черно-белое ретроизображение мерцает смазанными линиями света, выливающимися из окон домов, как потоки воды, силуэты горожан превращаются в тени-призраки, а полумесяц в конце видео устраивает танец, рассыпаясь на абстрактные пятна и следы, что удивительно точно соответствует буйной импровизации на струнных. Четырехминутное произведение Пореша хочется разобрать на стоп-кадры, однако главная его прелесть — именно в движении, той неуловимости, которая на самом деле созвучна непредсказуемой, внутренне невероятно свободной мелодии Леонида Федорова. Настоящее произведение искусства!

Плейлист недели

Прежде мы собирали плейлисты недели исключительно из новейших треков. Но свежие релизы крупных звезд с трудом доходят до российских платформ. А значит, самое время вспомнить старый репертуар, который, к счастью, по-прежнему остается доступен. В конце концов, лучший способ подготовиться к прослушиванию актуальных работ любимых артистов — освежить в памяти их прежние записи. В этот раз мы предлагаем вам дуэт Doja Cat и Арианы Гранде из альбома Planet Her, поклонникам Post Malone советуем послушать его совместный трек с The Weeknd, Gorillaz представлены титульной песней их последнего на данный момент EP Meanwhile, а Беойнсе — танцевальным синглом Segigo, в записи которого она приняла участие. Ну а чтобы в душе окончательно воцарился мир и покой, завершаем нашу подборку мы 12-минутной версией «Волны те» «АукцЫона» и только что выпущенной записью «Шехерезады» Римского-Корсакова в исполнении НФОР под управлением Владимира Спивакова.