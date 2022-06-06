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Vory и воры: Канье одаривает протеже, Måneskin преследуют мошенницу

Главные музыкальные новинки недели
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Фото: Global Look Press/Erik Kabik Photography
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Muse экранизируют «1984», Кристина Агилера отправляется в мексиканскую таверну, а Måneskin преследуют модель-воровку. Ни одна из громких музыкальных новинок этой недели не вышла на российских стримингах, но интернет не оставит меломанов без впечатлений, а «Известия» — без советов, на что обратить внимание в первую очередь. Ну а наш традиционный плейлист в «Яндекс Музыке» поможет сориентироваться в море независимых релизов.

Christina Aguilera — La Tormenta

Полгода назад Кристина Агилера опубликовала первую часть своего испаноязычного проекта — шеститрековый EP La Fuerza. Теперь подоспела вторая порция — еще лаконичнее, всего из пяти композиций суммарной продолжительностью меньше 15 минут. Насколько удачной окажется нестандартная маркетинговая стратегия — выпуск нескольких миньонов вместо одного лонгплея, — покажет время, нам же важнее, что все новые композиции ничуть не слабее предыдущих. Более того, каждая обладает индивидуальностью и вовсе не воспринимается как фоновый поток латино-музыки.

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Хотя всевозможных штампов здесь хватает: это и гитарное трехдольное сопровождение в Cuando me dé la gana, и упругие «южные» ритмы в Te deseo lo mejor и Traguito, напоминающие о творчестве Селены Гомес и Арианы Гранде... Но все эти вроде бы банальные приемы Агилера использует настолько органично и убедительно, что не возникает и мысли, что она зашла не на свою территорию. Напротив, Кристина становится проводником по стилю для публики, выросшей совсем на другой эстетике. И погружение в атмосферу ночных клубов Рио и Барселоны, а также очаровательных мексиканских таверн воспринимается как увлекательная туристическая поездка. Да и в плане вокала здесь всё великолепно (оцените силу голоса в Cuando me dé la gana!). Хотя, конечно, это совсем не то, что ждут от Агилеры старые фанаты.

Vory feat. Kanye West — Daylight

Имя рэпера Vory появилось на звездном небосклоне совсем недавно. Настоящий импульс его популярности дал Канье Уэст, пригласив аж в три трека с нашумевшего альбома Donda: God Breathed, Jonah и No Child Left Behind. Хотя еще в 2018 году парень, которому на тот момент только исполнилось 20, поучаствовал в создании альбома Everything Is Love дуэта Бейонсе и Jay-Z, за что и получил «Грэмми».

Теперь же у Вори выходит дебютный альбом, а в нем — сингл Daylight, примечательный тем, что это четвертый дуэт с Канье, тоже создававшийся для Donda и даже фигурировавший в сет-листе первых закрытых прослушиваний, но в итоге не вошедший в финальный список. Как оказалось, Йе решил дать козырь младшему товарищу и великодушно пожертвовал ему удачную запись. Выиграли от этого все, поскольку в и без того чрезмерно продолжительной Donda композиция наверняка затерялась бы. Здесь же она выглядит как настоящая жемчужина.

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И, кстати, Daylight можно порекомендовать послушать тем скептикам, кто считает, что рэп — это только читка на фоне убогого сухого бита. Это мелодичная песня с прихотливой ритмической линией, выразительными гармоническими цепочками на нарочито старомодном синтезаторе и изобретательными электронными эффектами. В общем, настоящая композиторская работа. Пусть и целиком в эстетике Donda, а не самого Вори. Но для поклонников Канье это же и плюс.

Måneskin — Supermodel

Победители прошлогоднего «Евровидения» харизматичные итальянские рокеры Måneskin не снижают оборотов и используют открывшиеся карьерные возможности по полной программе. На свой третий сингл после победившего в Роттердаме Zitti e buoni Дамиано со товарищи не поскупились сделать полноценный мини-фильм, и, признаться, визуальная составляющая здесь интереснее музыкальной.

В принципе феномен Måneskin и держится не на музыке — стандартном альт-роке без какого бы то ни было ноу-хау, а на обаянии вокалиста. И, вероятно, отчасти на ностальгии по 1990-м, когда именно такой саунд и был в моде. Группа, очевидно, это прекрасно понимает, потому и ролик Supermodel решен в эстетике кинематографа конца XX века, а сам Дамиано неоднократно мелькает в кадре.

Сюжет прост: некая девица модельной внешности просыпается после массовой попойки, видит модную сумочку и решает ее стащить. Проснувшиеся вслед за воровкой участники Måneskin бросаются в погоню. Во время этого приключения киноманы не без удовлетворения обнаружат намеки на Родригеса, Тарантино и даже Кубрика (вспомним оргию в «С широко закрытыми глазами»). Но не стоит слишком серьезно относиться к подобному экскурсу. Едва ли авторы вкладывали какой-то серьезный месседж в песню и клип. Скорее просто стремились порадовать публику. И им это удалось.

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Muse — Will of the People

Группа Muse выпустила титульный трек со своего будущего альбома Will of the People, который ожидаем в августе. Но что интересно, бодрый позитивный рок-н-ролл оказался сопровожден мрачным и, кажется, совершенно не сочетающимся с музыкой клипом. По сюжету это очередная вариация на «1984» Оруэлла. Группа бунтовщиков уничтожает камеры видеонаблюдения, разрисовывает улицы своими знаками, а затем врывается в роскошное стеклянное здание министерства правды и поджигает его.

В финальных кадрах революционеры разрушают огромные головы-статуи, почему-то установленные в пустыне, и здесь уже хочется спросить, какова же финальная цель этого пафосного восстания. Ответа, однако, нет. Зато есть эффектная красно-коричневая цветовая гамма, множество красивых кадров и, конечно, драйвовая музыка Muse. Ее, впрочем, стоило бы послушать отдельно — настолько велик контраст между эстетикой видео и аудио. Но и клип как таковой заслуживает внимания.

Плейлист «Известий»

Наша бонусная подборка треков открывается яркой хард-роковой композицией с нового альбома американской группы Crobot. Следом идет философский сингл Светланы Сургановой «Вавилон» и нежное кантри Софии Скотт. А затем — меланхоличный хип-хоп CEO Trayle и VL Deck, экспериментальный джаз Антуана Бержео и, наконец, медитативный шедевр Мессиана — номер из фортепианного цикла «20 взглядов на младенца Иисуса» в новом исполнении Варвары Мягковой.

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