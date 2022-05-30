Рок им впрок: Def Leppard возвращаются, Rammstein издеваются

Тилль Линдеманн превратился в Элджея, Ник Кейв вернулся к панку, а Def Leppard увели Элисон Краусс у Роберта Планта. На этой неделе рокеры дали жару, и хотя не все их новые релизы можно послушать в российских стримингах, YouTube и прочие известные сайты не оставят меломанов без хорошей музыки. А «Известия» — без советов и традиционного плейлиста.

Def Leppard — Diamond Star Halos

Кумиры 1980-х Def Leppard семь лет не выпускали альбомов. И вот глэм-рокеры возвращаются с полноценным лонгплеем продолжительностью более часа. Реакция поклонников и прессы, впрочем, оказалась сдержанной. «Бодро, но ничего нового» — так можно было бы резюмировать большинство отзывов. Но Def Leppard и не пытаются открывать новые горизонты или же конкурировать с собственными творческими вершинами сорокалетней давности — Pyromania и Hysteria. Свежая пластинка — это 15 добротных мелодичных композиций с вневременным хард-роковым звучанием, приправленным умеренными аранжировочными эффектами (хоровой бэк-вокал, струнные, фортепиано, реверберация и так далее). Пожалуй, самое неожиданное здесь — участие блюграсс-дивы Элисон Краусс, которой, видимо, оказалось недостаточно творческого союза с другой рок-легендой Робертом Плантом. Возможно, именно благодаря участию Краусс баллада This Guitar окрасилась в кантри-тона. А вот в Lifeless ее голос, увы, практически неразличим, хотя привкус корневой американской музыки там всё равно чувствуется.

Пожалуй, альбом действительно немного провисает во второй половине, тем не менее и там есть что послушать. Например, эффектный и неординарный в гармоническом плане медляк Angel. В целом у Def Leppard получилась достойная работа в лучших традициях жанра.

Rammstein — Dicke Titten

Rammstein раз за разом подтверждают репутацию главных немецких скоморохов современности. Ну а кто еще из «честных» металлистов мог выпустить сингл с названием «Большие сиськи»? Впрочем, как уже повелось, наибольшего внимания заслуживает не музыка и стебный текст, а видеоролик, снятый с таким смаком, что хочется пересматривать его снова и снова. Действие разворачивается в деревне. Тилль Линдеманн — что-то вроде местного старейшины с окладистой бородой, в штанах на подтяжках и с бельмами в глазу, как у Элджея. Слепота и возраст, однако, не мешают ему стремиться именно к тем частям тел пышных фрау, о которых и поется в песне.

Конечно, юмор этого мини-фильма, построенного на крупных планах декольте селянок, кадрах с доением коровы и интенсивной стиркой на доске, расположенной между ног прачек, можно было бы назвать школьным и заклеймить Тилля и сотоварищей за похабщину. Но Dicke Titten — как раз тот случай, когда сделано так толсто, что становится уже тонко. Самоиронии здесь не меньше, чем «петросянства», а банальные штампы будто из рекламы немецкого пива оборачиваются фокусами метамодерна.

Кстати, не поленитесь посмотреть титры уже после окончания песни. Момент оттуда YouTube пометил флажком «пересматривают чаще всего». Догадываетесь, что там?

Party Dozen ft. Nick Cave — Macca The Mutt

Новый трек не самого известного у нас австралийского панк-дуэта саксофонистки Кирсти Тикл и ударника Джонатана Булета интересен по двум причинам. Во-первых, это радикальный панк с предельно грязным звучанием, перенасыщенным дисторшном и нарочитой нестройностью, а во-вторых, в записи композиции принял участие не нуждающийся в представлении Ник Кейв. И именно появление его вокала ближе к концу композиции, когда мы уж отчаялись услышать нормальное пение вместо нечленораздельных криков Кирсти, вдобавок искаженных электроникой, становится настоящим подарком и кульминацией.

Кейв в последнее время переживает черную полосу: несколько недель назад скончался второй сын музыканта. Как и у первого, погибшего в 2015-м, у него были проблемы с наркотиками. Записан ли трек Macca The Mutt до или после трагического события — неизвестно. Но в исступленной мантре Ника, повторяющего снова и снова единственную строчку, нельзя не почувствовать душевного разлада.

Отдельно отметим клип, доступный, кстати, и российским зрителям: действие в нем разворачивается на кладбище старых машин, а картинка стилизована под андеграундное кино на пленке 16 мм.

Фестиваль камерной музыки Vivarte

Среди концертов прошедшего уикенда на первом плане, безусловно, «виртуальный» тур воссоединившейся группы ABBA, где на сцене выступают молодые голограммы шведской четверки, но по вполне понятным коммерческим причинам его не транслируют. Куда больше повезло ценителям академической музыки. Здесь хватает событий, доступных для свободного онлайн-просмотра, и в России, и за рубежом. Нам хотелось бы обратить внимание на одно из них: традиционный фестиваль камерной музыки Vivarte в Третьяковской галерее, проводимый благотворительным фондом U-Art. От многих других подобных мероприятий его отличает концептуальная программа, объединяющая хиты и раритеты вокруг какой-то генеральной идеи. В данном случае сквозной темой стал 150-летний юбилей Сергея Дягилева.

В центральном концерте трехдневного марафона — 28 мая — прозвучала подборка произведений, так или иначе связанных с Русскими сезонами и деятельностью великого импресарио. Основной блок составили романсы Римского-Корсакова (сопрано — Яна Иванилова), Итальянская сюита Стравинского (скрипка — Елена Ревич), Секстет для фортепиано и духовых Пуленка и Пятая соната Скрябина (фортепиано здесь и в других сочинениях — Петр Лаул). Но, пожалуй, главным сюрпризом для знатоков стали транскрипции целого ряда известных вещей. Неожиданно услышать темы из «Золотого петушка» в исполнении домры (Екатерина Мочалова), а массивного «Тиля Уленшпигеля» Штрауса — в прозрачном переложении для квинтета струнных и духовых. Впрочем, знаменитое валторновое соло — кошмар духовиков — у валторны же и осталось и было сыграно Алексеем Серовым безупречно.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист получился более разнообразным в жанровом плане, чем подборка релизов в самом обзоре. Открывает список бодрый харизматичный поп от австралийского вундеркинда Алфи Темплмена, следом вы услышите американских блюз-рокеров Gov't Mule и альт-рокеров Slang. Вторая половина сборника посвящена более академичным стилям. Здесь вы найдете кавер-версию My Way Синатры в исполнении выдающегося джазмена Марка Тремонти и удивительный раритет советской звукозаписи, ремастированный и на днях выпущенный на цифровых платформах: трек-мистификацию с культовой пластинки «Лютневая музыка XVI–XVII веков». Эта якобы старинная композиция несколько десятилетий звучала по всему миру в самых разных исполнениях, в том числе в версии Бориса Гребенщикова в фильме «Асса». На самом же деле ее, как и почти весь материал лонгплея 1970 года, сочинил наш гитарист Николай Вавилов, выдав за творчество Франческо да Милано. Ну а в качестве постскриптума предлагаем вам произведение уже современного композитора Эльмира Низамова «Солнце, Луна и Истина».