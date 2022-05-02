«Архив» не сдали: Archive вернулись, Rammstein не уходили

Тилль Линдеманн разбивает телевизор, автор Gangnam Style отправляется на Дикий Запад в компании солиста BTS, а Владимир Мартынов препарирует Вагнера . Праздники праздниками, а очередная порция музыкальных новинок ­— по расписанию. И опять мы решили ограничиться релизами, доступными в России вопреки всем демаршам мейджоров. Причем ассортимент был отнюдь не скудный . «Известия» выбрали лучшее.

Rammstein — Angst

Немецкие индастриал-весельчаки наконец-то выпустили долгожданный альбом, а вместе с ним и очередной клип. И если сама пластинка в России недоступна, то видео на YouTube вполне можно посмотреть — никаких региональных ограничений нет. И, пожалуй, это более рациональное расходование времени, нежели прослушивание всего лонгплея. В конце концов музыкальный материал Rammstein давно уже никаких сюрпризов не преподносит, все песни, кажется, сделаны по одному лекалу : жесткое рубилово во вступлении, инфернальная декламация в куплетах и сурово-пафосный вокал в припевах.

Иное дело — ролики на синглы. Здесь немцы умеют удивлять и добиваются впечатляющего разнообразия . Хотя одно, кажется, объединяет все их визуальные образы. Визуальный шик и кинематографический замах сочетаются с самоиронией, если не сказать шутовством Тилля (да и остальных, пожалуй, тоже). Вот и в Angst стильная черно-бело-красная картинка и масса спецэффектов создают совершенно сюрреалистическую мизансцену, которую невозможно воспринимать всерьез. Линдеманн, конечно, уже привычно безумствует и кривляется, представая то в смирительной рубашке, то в бюргерском свитерке, а в конце и вовсе разбивает пылесосом допотопный телевизор .

Концепция от нашего понимания, честно говоря, ускользает, но, может, вы окажетесь прозорливее?

Psy feat. Suga — That That

Помните Gangnam Style? Тот заводной южнокорейский рэп-хит, собравший миллиарды просмотров на YouTube и заразивший весь мир танцем, напоминающим движения наездника на лошади? Так вот, автор всего этого дела Psy вернулся и, кажется, серьезно намерен повторить прошлый успех. Для наступления на чарты артист укрепил свои позиции мощным союзником — участником самого популярного бойз-бенда в мире BTS . Певец Шуга не только выступил сопродюсером трека, но и спел в нем дуэтом с Псаем и снялся в клипе. Расчет понятен: пока зрители постарше будут веселиться, глядя на пухленького комичного Псая, школьницы (которые, может, и не помнят уже Gangnam Style) смогут полюбоваться смазливым очаровашкой Шугой.

И всё бы ничего, вот только песня, увы, слабее Gangnam Style, хотя и сделана строго по рецепту. Попытка сочинить навязчивый припев увенчалась удачей лишь отчасти. Когда слушаешь — вроде бы кажется, что мотивчик приставучий. Но на следующий день его и не вспомнишь.

У Psy, правда, традиционно в рукаве еще один козырь — новый танец. Но и здесь у нас есть сомнения, что он завирусится . Пожалуй, и хореографии, и клипу в целом не хватает той эксцентричности, которая столь привлекала в Gangnam Style. Псай, Шуга и огромная массовка изображают ковбоев и пляшут в декорациях Дикого Запада. Почему именно там? А кто ж его знает… Но того фейерверка остроумия, что был в ролике на неоднократно упомянутую выше песню, этому «вестерну» явно не хватает .

Archive — Call To Arms & Angels

Британская трип-хоп-группа Archive пять лет не выпускала альбомов, а теперь взяла да и опубликовала сразу двойной лонгплей да еще и сборник инструменталок для документалки про свое творчество (последнее — только на физических носителях). По непонятной причине всё это не вызвало большого резонанса, если не сказать, осталось незамеченным. А зря! Call To Arms & Angels — одна из самых необычных и сильных записей за последнее время.

Звучание Archive и раньше было достаточно пестрым, соединяющим самые разные стили, но в этой пластинке они, кажется, переплюнули самих себя. Здесь попросту нет двух не то что похожих, но хотя бы эстетически близких песен. Если судить только по звуку, можно решить, что эти 17 композиций написали 17 разных групп . И даже внутри самих треков встречаются парадоксальные сопоставления: например, 10-минутная Freedom начинается с бодрой и чуть старомодной электроники, а во второй половине вдруг перерождается в нежнейшую балладу под одинокий фортепианный аккомпанемент.

Но что объединяет все номера, так это то ощущение невероятной композиционной свободы и постоянное стремление соединять несоединимое . Кажется, музыкантов не удерживают никакие стилевые рамки и стереотипы о том, как можно, как нельзя. Поначалу ощущения диковатые. Но чем больше вслушиваешься в эту запись, тем больше проникаешься ее раскрепощенностью и подчас сокрытой красотой.

Владимир Мартынов и Пипл Трио «Тристан и Изольда. Продолжение»

Один из самых ярких и авторитетных представителей академической сцены Владимир Мартынов давно уже вырвался за границы традиционных форматов . И то, что он сегодня делает, академическим никак не назовешь. Его новый альбом, вышедший на «Мелодии», вообще непонятно, как классифицировать. Это полуимпровизационная (по ощущению) нон-стоп композиция продолжительностью почти один час , записанная во время живого исполнения. Лишь поначалу она наследует вагнеровскому шедевру и отталкивается от знаменитого Тристан-аккорда. Но чем дальше, тем вагнерианства здесь меньше, а гипнотического кружения в вихре фри-джаза, пропитанного вдобавок флюидами нойза — больше.

Начальный мотив оперы в фортепианном исполнении самого Мартынова периодически возвращается, но это скорее не реальность, а смутное воспоминание, сон. И без того лишенный устойчивости гармонический оборот совсем теряет опору и оказывается в невесомости, оплетаемый загадочными призвуками и голосами (виртуозная работа звукорежиссера здесь не менее важна, чем мастерство исполнителей). А когда вдруг возникает, прорываясь сквозь электронные шумы, Adagietto Малера из Пятой симфонии, становится ясно, что Мартынов ностальгирует не только по Вагнеру, но и по романтизму в целом, а может, и по всей великой композиторской традиции прошлого, которую он так уверенно похоронил в знаменитом манифесте «Конец времени композиторов». Слушайте Тристан и Изольда. Продолжение — Владимир Мартынов на Яндекс.Музыке

Плейлист недели