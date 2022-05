Баста ловит рифмы в мутной воде, Люкке Ли устраивает истерики в зацикленных видео, а Нора Джонс раскрывает секреты создания своего главного альбома. Наша очередная подборка отличается максимальным жанровым разнообразием — от рэпа до электро-попа, от джаза до блюз-рока. Но главное, все эти новинки обладают почти терапевтическим свойством. «Известия» смело рекомендуют их для поддержания душевного равновесия.

Lykke Li — 5D

Шведская певица Люкке Ли известна у нас по песне I Follow River, которая стала хитом благодаря фильму «Жизнь Адель». С момента каннского триумфа ленты Абделатифа Кешиша прошло уже девять лет, и ничего столь же «бронебойного» Люкке за это время не выпустила. Впрочем, она, кажется, и не стремится к массовому успеху, создавая музыку неформатную и предельно субъективную. Вот и новый альбом EYEYE сделан вопреки всем стандартам. Семь треков общей продолжительностью меньше привычной длины лонгплея — семь медляков. Причем запоминающиеся мелодии начинаются лишь ближе к концу, в композициях 5D и Over. Эта меланхолия нон-стоп, впрочем, обволакивает и погружает в особое состояние, из которого вовсе не хочется выныривать — напротив, раствориться. Получается не столько привычный поп-сборник, сколько получасовая медитация. Но этим эксперименты Люкке не ограничиваются. К каждой песне пластинки она выпустила клип, построенный на зацикленных сегментах. Оригинальный материал во всех роликах длится только минуту, а дальше всё идет по кругу. И получается нечто вроде дня сурка: в видео 5D главная героиня объясняется с возлюбленным, он, видимо, ее бросает, она истерит, выходит в коридор, возвращается в комнату — и события происходят заново. Эта магическая повторяемость превращает обычную, не самую оригинальную короткометражку в своего рода видеомантру.

Norah Jones — Come Away with Me (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Двадцатилетие своего дебютного альбома Нора Джонс решила отметить масштабным переизданием. В физическом виде оно вышло на трех CD и четырех LP, в цифровом же виде продолжительность аудиоматериалов составляет два с половиной часа. Из них 45 минут — ремастированный треклист оригинальной пластинки, а всё остальное — бонусы, ранее вовсе не выпускавшиеся на рынок. И это не просто случайные вещи из разряда «наскребли по сусекам», а своего рода хроника рождения Come Away with Me. Прежде всего здесь можно услышать демо-треки, присланные Норой на фирму Blue Note и убедившие руководство подписать с ней контракт. Часть из них войдет в дебютный лонгплей, но в переработанных версиях. Далее издание включает номера с промо-EP First Sessions — это записи, сделанные Джонс после заключения сделки с Blue Note. И, наконец, завершает бонусную подборку The Allaire Sessions — первый вариант альбома. Но не стоит думать, что всё это интересно лишь фанатам. Во-первых, демо ничуть не уступают по вылизанности и тщательности итоговым записям — это отнюдь не полуфабрикаты. Просто немного другие. Например, в One Flight Down во вступлении вместо фортепиано звучит гитара — и получается ничуть не хуже.

Реклама

И во-вторых, многие песни, созданные Норой в процессе работы над Come Away with Me, не попали в финальный сетлист, теперь же они собраны в одном месте и представлены на суд публики.

Баста «Мутная вода»

Один из главных русских рэперов выпустил композицию, в которой ни слова нет о нынешних мировых проблемах — и на фоне политически заряженного контента от коллег по цеху это выглядит почти что вызовом. И в то же время говорить о новаторстве или концептуальности не приходится. Напротив, перед нами самый что ни на есть традиционный рэперский материал. В «Мутной воде» плавают все стандартные для хип-хопа темы и мотивы — самореклама, диссы в адрес загадочного (воображаемого?) оппонента, умеренная россыпь матерка, а также эффектные фразочки вроде «Даже будучи самым богатым, я остаюсь бедным».

Баста бахвалится своим битом, и бит здесь действительно неплох, причем никакого вокала или хотя бы инструментальных партий на него не накладывается, только энергичная читка. Всё по классике, всё по хардкору. Но за этими малость приевшимися ужимками и позами легко просмотреть главное: строчку «Я двигаюсь по-тихому, оберегая свой мирок». И это, кажется, формула поведения в нынешней ситуации не только Басты, но и очень многих артистов других жанров. Надо сказать, не самый плохой рецепт.

Van Morrison — What’s It Gonna Take?

Пандемия ли на дворе, мировые ли конфликты, а Ван Моррисон знай себе выпускает один альбом за другим, ничуть не снижая активности на восьмом десятке. Только год назад мы рассказывали вам про пластинку Latest Record Project — Volume 1, в которую вошло 28 треков суммарной продолжительностью более двух часов, как блюз-ветеран представил новый лонгплей, и да, он снова куда больше стандартной продолжительности — едва-едва влезает на CD. Но упрекать мэтра в многословии и тем более графомании язык не поворачивается. Материал напоминает выдержанное вино, знак качества здесь — на каждой ноте. И, что самое главное, слушать это совершенно нескучно. В свои 76 Ван Моррисон, работая вроде бы на самой традиционной жанровой территории, открыт к экспериментам. Оцените, например, ироничный номер Fear and Self-Loathing in Las Vegas, вся вокальная партия в котором построена буквально на одной ноте. Или Nervous Breakdown, где певец комментирует вступление каждого инструмента. По нынешним меркам непривычно и в то же время отдает каким-то совсем уж корневым ретро. Сразу представляешь, что находишься в каком-нибудь блюзовом клубе на вечеринке в годах 1950-х. И отдельно стоит отметить, что беззаботную атмосферу Ван Моррисон умудряется выдерживать в альбоме от начала до конца. Как это сегодня ценно!

Плей-лист недели

Увы, за исключением композиции Басты песни из нашего сегодняшнего обзора не представлены на отечественных стримингах (хотя диск Люкке Ли доступен российским пользователям Apple Music). Но, как всегда, в море релизов независимых лейблов мы нашли немало интересного, что можем порекомендовать. Так что после «Мутной воды» предлагаем окунуться в очередной сингл Interpol, затем насладиться среднетемповым харизматичным кантри Брэндона Хартта и странным, необычным роком канадцев Cola. Поклонников музыки потяжелее заинтересует свежий трек Asking Alexandria, созданный в соавторстве с любимыми у нас Within Temptation, ну а любителей более традиционной музыки — композиция из диска 82-летней соул-звезды Мэвис Стэплс. И напоследок — немного электроники. В треке рэпера Babyface Ray интересен не только атмосферный бит, но и участие Pusha T. А модный диджей Flume поможет развеяться после мрачных ритмов Бэбифейса.