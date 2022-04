Стало всем светлей: «Улыбка» Тома Йорка и хорошие дни Лиама Галлахера

Лиам Галлахер забрался на крышу, Nas отправился в нью-йоркские подворотни, а Канье Уэст переработал Джона Леннона. Стилистический диапазон нашей новой подборки музыкальных релизов невелик: рок да хип-хоп. Но это не отменяет максимальной индивидуальности каждого артиста и релиза. «Известия» выбрали лучшее.

Pusha T — It's Almost Dry

Четвертый студийный альбом Pusha T отделяют от предыдущего лонгплея четыре года. И этого времени рэперу хватило на создание лишь 35 минут музыки. Но зато здесь нет ни одного проходного трека, а в списке продюсеров и гостевых артистов фигурируют первые имена современного хип-хопа. Звучание It's Almost Dry сформировали Канье Уэст и Фаррелл Уильямс, они же выступили на фитах, наряду с Kid Cudi, Lil Uzi Vert, Don Toliver и даже самим Jay-Z. В общем, уже понятно, что это одна из самых звездных рэп-записей года.

И одна из самых изобретательных. Причем дело не только в бите, каждый раз новом и собранным из множества «кирпичиков». Оцените, например, Rock n Roll, где среди соавторов значится Бейонсе, а ближе к концу звучат два роскошных вокальных соло — Канье и Kid Cudi. Или композицию Dreamin of the Past, построенную на совершенно переосмысленной ленноновской Jealous Guy.

В общем, здесь есть что послушать даже тем, кто равнодушен к хип-хопу. Одно плохо: поскольку лейбл Def Jam входит в Universal Music Group, в России на стримингах альбом не доступен. Впрочем, вы же сами знаете, что делать?

Nas — Ugly Слушайте Ugly — Nas на Яндекс.Музыке

В отличие от диска Pusha T альбом Nas, вышедший в самом конце 2021 года, представлен на всех площадках. А вспоминаем мы о нем сейчас из-за песни Ugly, которая на днях вышла в качестве сингла и обрела клип — кстати, тоже доступный на YouTube без региональных ограничений. И это тот случай, когда видео даже интереснее, чем музыкальная композиция.

У безымянного режиссера (ни в самом клипе, ни в описании его имя не указано) получился черно-белый гимн Нью-Йорку, но вовсе не такой нарочито минималистичный и модный, как ранее у Канье и Алиши Киз, а пропитанный обаятельным несовершенством ретро-съемок и изобилующий «случайными» уличными кадрами. Рваный монтаж подчеркивает этот хаотичный и потому особенно правдивый образ мегаполиса, вызывающий ассоциации с кинематографом Джармуша и андеграундной эстетикой ранних 1980-х. И хотя Nas читает об уродстве и рисует отнюдь не благостную картину, вполне в духе гангста-рэпа, визуальный ряд, идеально соответствующий ритму трека, создает совсем иное впечатление — и его хочется ставить на репит, в отличие от песни.

The Smile — Free In The Knowledge Слушайте Free In The Knowledge — The Smile на Яндекс.Музыке

Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, наконец, анонсировала долгожданный дебютный лонгплей. Он будет называться A Light for Attracting Attention, объединит 13 треков и выйдет 13 мая. А пока выходцы из Radiohead опубликовали очередной — уже пятый — сингл. И это красивейшая баллада в лучших традициях «радиоголов» — под вроде бы нехитрый гитарный аккомпанемент, постепенно обрастающий электронными линиями и лишь к концу композиции обретающий «фундамент» в виде баса и ритм-секции.

Фальцет Йорка здесь не стесняется выводить вполне понятную и ласкающую слух мелодию, впрочем, отнюдь не прилипчивую. И, по крайней мере, на первый взгляд, Free In The Knowledge куда доступнее и традиционнее ранее выпущенных номеров пластинки, где ритмы один другого прихотливее, а темы Тома — совсем уж импровизационные (хотя это вовсе не минус). Но и в этом треке не все так просто. Тем не менее, услышав его, фанаты «старых» Radiohead смогут вздохнуть спокойно: не такое уж все бескомпромиссное будет на первом лонгплее The Smile. Интересная деталь: Free It The Knowledge — единственный из синглов группы, не звучавший на том самом памятном выступлении в рамках Glastonbury-2021, когда The Smile впервые предстали перед публикой.

Liam Gallagher — Better Days

Всего через две недели после диска The Smile свой сольник собирается выпустить другой рок-герой 1990-х — Лиам Галлахер, основатель Oasis. И, подобно Йорку с Гринвудом, он на днях опубликовал последний предальбомный сингл с жизнеутверждающим названием Better Days и таким же позитивным звучанием. «Поверь, наступят лучшие дни», — убеждает Лиам своим харизматичным тенором, и сложно ему не поверить. Тем более, речь вовсе не об актуальных событиях. По крайней мере, в песне нет ни намека на актуальную повестку, стихи — только о любви. А уж слушатели могут сами услышать в строках Галлахера то, что хотят. Посыл — многозначителен и бесхитростен.

То же можно сказать и про клип. Артист в сопровождении своей группы поет на крыше дома в Манчестере. И, казалось бы, сколько таких роликов уж было снято — для рок-музыки это вообще штамп из штампов, придуманный еще битлами. Но если дух все равно захватывает, да и лучшей метафоры рокерской свободы не придумать, то почему бы и не повторить классический прием.

Плей-лист недели

Пусть у нас сегодня все будет умиротворяющее и в некотором роде даже медитативное, решили мы. И сформировали максимально пеструю по стилю, но монолитную по настроению подборку новейших треков, которая открывается упомянутым в обзоре синглом The Smile, продолжается нежнейшим, ласкающим слух кантри Джошуа Хэдли, далее идут фолк-композиция Faun и экспериментальный номер диджея из Найроби Coco Em (оцените, как он сближает африканские ритмы с модным хаусом), ну а в конце — ноктюрн Чайковского в исполнении китайского пианиста Тяньсю Аня, ставшего известным в нашей стране после Конкурса Чайковского 2019 года, где он взял IV премию.